Roland-Garros : la Polonaise Iga Swiatek remporte le tournoi pour la 3e fois

La Polonaise Iga Swiatek a remporté les Internationaux de France 2023, en battant en finale la Tchèque Karolina Muchova en trois sets (6-2, 5-7, 6-4), au bout d'un match très disputé.

Iga Swiatek conserve son trône et reste la reine de Roland-Garros. La numéro 1 mondiale, remporte, pour la troisième fois, le Grand Chelem parisien au terme d'un match très disputé (2h46) face à la Tchèque Karolina Muchova, 43e mondiale, en trois sets (6-2, 5-7, 6-4), ce samedi. «Elles ont proposé un spectacle vraiment génial durant deux heures et demie. Je pense que ça s'est joué au mental, surtout à la fin. Chapeau aux filles, en plus elles sortaient de deux gros matchs en demi-finale», a d'ailleurs déclaré Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, dans les minutes qui ont suivi la fin de la rencontre.

Après une quinzaine plutôt simple, la Polonaise a dû élever son niveau de jeu en finale face à une excellente Karolina Muchova qui n'a pas laissé la moindre seconde de répit à la tenante du titre. Dans le premier set, la Polonaise s'est rapidement détachée et elle a profité des nombreuses erreurs (14 contre 5 pour Swiatek) de son adversaire pour remporter le premier set (6-2).

Muchova craque face à l'expérience de Swiatek

Dans le deuxième set, alors que le public a pris fait et cause pour Muchova, tout a commencé exactement comme dans le premier, Swiatek se détachant 3-0. Mais cette fois, la Tchèque est parvenue à déstabiliser son adversaire et remporter la seconde manche (5-7). Sur sa lancée, Muchova a fait la course en tête dans la dernière manche, mais elle a fini par craquer face à l'expérience de la Polonaise.

Éreintée après 2h46 d'un combat intense, Iga Swiatek est restée quelques secondes les genoux sur la terre avant de rejoindre son entourage présent dans les tribunes. «Je trouve que l'émotion d'Iga à la fin du match était vraiment touchante. On voit qu'elle a puisé, on voit que tout ce que ça signifie pour elle, et qu'elle lâche à ce moment-là, toutes ces émotions. C'était vraiment énorme de la voir comme ça», a rapporté Amélie Mauresmo qui était sur le court Philippe-Chatrier lorsque la Polonaise a soulevé le trophée de gagnante de Roland-Garros.

Les larmes de Karolina Muchova

Pour Karolina Muchova, revenue de loin après de nombreuses blessures, le fait d'avoir frôlé le Graal de si près fut un crève-cœur. Au moment où elle a pris le micro pour s'exprimer face au public, elle a laissé couler quelques larmes. C'est le réconfort de Chris Evert, septuple gagnante du tournoi, qui a aidé la Tchèque à reprendre le contrôle et remercier le public parisien, ses coachs et ses proches venus l'encourager lors de la finale. «Karolina a laissé parler ses émotions durant le speech. C'était hyper touchant, hyper émouvant. On sent qu'elle a bavé pour en arriver là. Et aussi qu'elle a senti qu'elle avait manqué la victoire de peu», a ajouté Amélie Mauresmo.

La Polonaise devient la plus jeune joueuse depuis Monica Seles (1990, 1991, 1992) à conserver son titre à Roland-Garros et la première depuis Justine Henin, en 2007, à rééditer cet exploit. Grâce à ce sacre, Iga Swiatek conserve la tête du classement WTA pour la 63e semaine consécutive.