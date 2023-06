Novak Djokovic : les 23 titres en Grand Chelem du Serbe

Vainqueur de Roland-Garros 2023, pour la 3e fois de sa carrière, Novak Djokovic compte désormais 23 titres du Grand Chelem à son palmarès. Un record pour les hommes. Les voici tous dans l'ordre chronologique.

open d'Australie 2008

Battu par Roger Federer quelques mois plus tôt en finale de l'US Open, sa première en Grand Chelem, Novak Djokovic remporte son premier Majeur à l'Open Australie en battant en finale Jo-Wilfried Tsonga. Le début d'une longue série.

Crédit : Cynthia Lum / Icon Sport

Open d'Australie 2011

Le Serbe devra attendre trois ans avant de récidiver, toujours en Australie, contre Andy Murray en janvier 2011. Entre temps, il a perdu une nouvelle finale à l'US Open face à Rafael Nadal en 2010.

Crédit : Schreyer / Icon Sport

Wimbledon 2011

Battu en demi-finale de Roland-Garros par Roger Federer quelques semaines plus tard, il se console avec son premier sacre à Wimbledon en venant à bout de Rafael Nadal.

Crédit : Photoshot / Icon Sport

US Open 2011

Cette année-là, "Djoko" réalisé le triplé avec son triomphe à l'US Open, où il domine une nouvelle fois en finale Rafael Nadal.

Crédit : Newspix / Icon Sport

Open d'Australie 2012

"Nole" est chez lui en Australie, où il est sacré une troisième fois en 2012 après avoir encore vaincu Rafael Nadal en finale. Ce sera son unique titre en Grand Chelem cette saison.

Crédit : ActionPress / Icon Sport

Open d'Australie 2013

Et de quatre en Australie pour le Serbe avec un nouveau triomphe en 2013 face à Andy Murray. Comme en 2011.

Crédit : Rudy Lhomme / Icon Sport

Wimbledon 2014

En 2014, Novak Djokovic dompte Roger Federer dans son jardin de Wimbledon pour y décrocher son deuxième titre à Londres.

Crédit : Bpi / Icon Sport

open d'Australie 2015

En 2015, il récupère son bien en Australie, après avoir été battu en quart de finale par Stan Wawrinka la saison précédente. Il bat en finale le malheureux Andy Murray.

Crédit : BPI / Icon Sport

Wimbledon 2015

Battu en finale à Roland-Garros par Stan Wawrinka, il se console en prenant une nouvelle fois le meilleur sur Roger Federer en finale de Wimbledon.

Crédit : BPI / Icon Sport

US Open 2015

Comme sur le gazon londonien quelques semaines auparavant, Novak Djokovic se défait du Suisse Roger Federer en finale de l'US Open pour conquérir son 10e titre en Grand Chelem.

Crédit : Marek Janikowski / Icon Sport

Open d'Australie 2016

C'est devenu une habitude. Pour la 6e fois de sa carrière, le "Djoker" est titré à l'Open d'Australie en début d'année 2016, encore et toujours face à Andy Murray.

Crédit : BPI / Icon Sport

Roland-Garros 2016

Sa douzième tentative à Roland-Garros aura été la bonne. En ce début du mois du juin 2016, Novak Djokovic a enfin décroché, toujours face à Andy Murray, la Coupe des Mousquetaires, dernier trophée du Grand Chelem qui manquait encore à son palmarès.

Crédit : Icon Sport

Wimbledon 2018

Contre le surprenant sud-africain Kevin Anderson, le Serbe va décrocher son 4e titre sur le gazon britannique.

Crédit : PA Images / Icon Sport

US Open 2018

Et de trois ! Novak Djokovic s’impose en trois sets contre Juan Martin del Potro à New York et remporte un troisième titre majeur américain.

Crédit : Avalon / Icon Sport

Open d'Australie 2019

Face à son meilleur ennemi Rafael Nadal et dans «son tournoi», «Nole» décroche facile son 7e titre à Melbourne en trois sets secs.

Crédit : Avalon / Icon Sport

Wimbledon 2019

Contre Roger Federer et dans son jardin londonien, Novak Djokovic va livrer un incroyable combat pour s’imposer en cinq sets (13-12 dans le dernier !).

Crédit : PA Images / Icon Sport

Open d'Australie 2020

C’est contre Dominic Thiem que le Serbe réalise le Grand Huit à Melbourne en cinq sets.

Crédit : SUSA / Icon Sport

Open d'Australie 2021

Et de 9 ! Contre le Russe Daniil Medvedev, «Nole» s’impose aisément en trois sets à Melbourne.

Crédit : Sputnik / Icon Sport

Roland-Garros 2021

Après avoir battu le maître des lieux en demi-finale, Novak Djokovic renverse Stefanos Tsitsipas et décroche son deuxième titre Porte d’Auteuil 5 ans après le premier.

Crédit : Icon Sport

Wimbledon 2021

En s’imposant en finale face à l’Italien Matteo Berretini, le «Djoker» décroche son 20e titre du Grand Chelem. Son 6e titre sur le gazon londonien.

Crédit : Abaca / Icon Sport

Wimbledon 2022

Vainqueur de Nick Kyrgios en finale, Novak Djokovic remporte son septième titre à Wimbledon, son quatrième consécutif. Il s’agit de son 21e titre du Grand Chelem.

Crédit : PA Images / Icon Sport

OPEN D'AUSTRALIE 2023

Novak Djokovic a effectué un retour gagnant à Melbourne. Interdit de dispuster l'édition 2022, car non-vacciné contre le Covid-19, le Serbe a battu en finale le Grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-6) pour remporter l'Open d'Australie pour la 10e de sa carrière et son 22e titre du Grand Chelem, égalant le record de Rafael Nadal.

Crédit : Abaca / Icon Sport

Roland-Garros 2023

Sur la terre battue de Roland-Garros, Novak Djokovic est entré encore un peu plus dans la légende du tennis masculin. Vainqueur du Norvégien Casper Ruud en finale des Internationaux de France (7-6, 6-3, 7-5), le Serbe est devenu l'homme le plus titré de l'histoire en Grand Chelem avec un 23e sacre, devançant Rafael Nadal (22 titres). Légendaire.

Crédit : Hugo Pfeiffer / Icon Sport