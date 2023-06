Roland-Garros 2023 : Novak Djokovic dans la légende avec un 23e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic a battu Casper Ruud, ce dimanche, en finale de Roland-Garros (7-6, 6-3, 7-5) et décroché son 23e titre du Grand Chelem, devenant le joueur le plus titré de l'histoire du tennis dans cette catégorie.

Il trône seul au sommet. Novak Djokovic n’a pas seulement remporté, ce dimanche, Roland-Garros pour la 3e fois de sa carrière. Le Serbe est entré dans la légende du tennis sur le court Philippe-Chartier en devenant le joueur le plus titré en Grand Chelem avec un 23e sacre décroché face au Norvégien Casper Ruud (7-6, 6-3, 7-5). Le Serbe devance désormais Rafael Nadal (22 titres), blessé et absent des courts de la Porte d’Auteuil cette année, et Roger Federer (20 titres), qui a mis un terme à sa carrière.







«Ce n’est pas rien pour moi de remporter ici mon 23e titre du Grand Chelem parce que ça a été pour moi le tournoi le plus difficile à remporter, alors je suis submergé d’émotions», a-t-il confié au moment de recevoir la Coupe des Mousquetaires des mains de Yannick Noah, qui fêtait cette année les quarante ans de sa victoire à Paris.

Margaret court dans son viseur

Ce moment d’histoire a bien failli être gâchée par Casper Ruud. Déjà finaliste malheureux l’année dernière, face à Rafael Nadal, le Norvégien, n°4 mondial, a breaké d’entrée Novak Djokovic, sûrement un peu pris par l’enjeu de la rencontre, et joué à son meilleur niveau dans le premier set. Mais le Serbe est peu à peu entré dans la partie et a finalement empoché cette première manche au tie-break. Et la machine paraissait dès lors lancée et surtout difficile à arrêter pour Casper Ruud.

Il a tenté de résister jusqu’au bout mais «Nole» était trop fort et a plié l’affaire en trois sets secs pour entrer encore un peu dans la légende du tennis avec cette 23e couronne en Grand Chelem, soit autant que l’Américaine Serena Williams.

Dans le détail, le joueur de 36 ans, assuré de retrouver sa place de n°1 mondial, ce lundi, au détriment de Carlos Alcaraz, compte dix sacres à l’Open d’Australie, trois à Roland-Garros, sept à Wimbledon et trois à l’US Open. Et il n’est désormais devancé que par Margaret Court et ses 24 titres du Grand Chelem. Novak Djokovic aura une première occasion d’égaler l’Australienne dans à peine un mois à Wimbledon (3-16 juillet). Le rendez-vous est déjà pris.