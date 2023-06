PSG : quel est le prix de Kylian Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu’il ne lèvera pas la 3e année de son contrat en option, le club de la capitale pourrait vendre son attaquant vedette dès cet été. Mais quel est son prix ?

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Un peu plus d’un an après avoir prolongé son contrat au PSG jusqu’en 2024, avec une année en option, l’attaquant français a indiqué au club de la capitale qu’il ne lèvera pas cette dernière année optionnelle. Ce choix a fait l’effet d’une bombe et a surpris les dirigeants parisiens qui ne s’attendaient pas à cette décision de leur joueur vedette. Pas aussi tôt en tout cas, alors qu’il avait jusqu’au 31 juillet pour lever cette option.

Paris réclamerait 200 millions d'euros

Et cette volonté du natif de Bondy n’a pas forcément été bien perçue au sein du club, qui sort d’une saison compliquée aussi bien sur le plan sportif qu’extra-sportif. Au point que le champion de France, qui avait cédé à toutes ses volontés pour le prolonger la saison dernière, envisagerait de vendre le champion du monde 2018 dès cet été pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an. Mais pas à n’importe quel prix non plus. Paris réclamerait 200 millions d'euros pour céder l’ancien monégasque.

C’est un peu plus que sa valeur estimée. Selon le site Transfermarkt, Kylian Mbappé (24 ans) est évalué aux alentours de 180 millions d’euros, soit la somme dépensée par le PSG pour s’attacher ses services. Et c’est encore au-dessus de l’estimation de l’observatoire du football CIES. D’après sa dernière étude, basée sur l’âge, le potentiel, le talent et la durée du contrat des joueurs, le capitaine des Bleus ne coûterait «que» 163,2 millions d’euros. Ce montant s’expliquerait en grande partie par la durée de son contrat.

Mais il n’est pas certain que Paris accepte un départ à ce prix. Reste à savoir si les clubs intéressés, et en premier lieu le Real Madrid qui courtise Kylian Mbappé depuis plusieurs années, répondront aux exigences financières du PSG et investiront une somme conséquente ou s’ils préféreront attendre un an avec la possibilité de le recruter gratuitement. Mais avec aussi le risque qu’il prolonge une nouvelle fois… Ce nouveau feuilleton Kylian Mbappé ne fait que commencer.