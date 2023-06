PSG : dans quel état se trouve Sergio Rico, un peu plus de deux semaines après son terrible accident ?

Un peu plus de deux semaines après son terrible accident de cheval, survenu le 28 mai en Andalousie (Espagne), Sergio Rico est toujours dans un état grave et placé sous sédation, selon le dernier bulletin de santé.

Toujours pas d'évolution. Un peu plus de deux semaines après son terrible accident de cheval, survenu le dimanche 28 mai en Andalousie (Espagne), Sergio Rico est toujours hospitalisé à l’hôpital universitaire de Séville. Et l’état de santé du gardien du PSG (29 ans) n'a connu, ces derniers jours, aucune amélioration, selon le dernier bulletin de santé communiqué par l'établissement, et suscite toujours autant d'inquiétude.

L'hôpital ne communiquera plus

Toujours en soins intensifs, Sergio Rico demeure dans un état «stable» malgré la gravité de ses blessures. Et l'hôpital a indiqué qu'il ne publiera plus de bulletin de santé chaque 48 heures comme il en avait l'habitude depuis son admission. A la demande de la famille du portier espagnol, il ne communiquera désormais qu'en cas de «nouvelles significatives».

Une petite lueur d'espoir avait vu le jour, la semaine dernière, avec l'interruption de la sédation. Mais Sergio Rico avait été replongé dans le coma vendredi. Et dans ce moment douloureux, il peut compter sur le soutien de ses proches et du club parisien.

A l’occasion du dernier match de la saison face à Clermont au Parc des Princes, début juin, le PSG lui avait rendu plusieurs hommages avec notamment des maillots floqués à son nom durant la rencontre et lors des célébrations du titre de champion de France, ainsi qu’avec un portrait géant installé dans le rond central puis dressé à la 16e minute (comme son numéro de maillot). Les supporters parisiens avaient également entonné des chants à sa gloire pendant une grande partie du match.

Sergio Rico a été sérieusement touché à la tête après un accident entre son cheval et une calèche, alors qu’il effectuait un pèlerinage dans le sud de l’Espagne à l’occasion de la Pentecôte.