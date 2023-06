Red Bull Cliff Diving : tour Eiffel, horaires, participants… Tout savoir sur l’édition 2023

Pour la seconde fois, le Red Bull Cliff Diving est à Paris, de ce vendredi 16 au dimanche 18 juin. Lieu, horaires, participants, voici ce qu’il faut savoir de cette édition 2023.

Où se déroule le Red Bull Cliff Diving ?

Comme en 2022, c’est face à la tour Eiffel que la plate-forme de 27 mètres de haut sera montée Port Debilly, sur les bords de Seine pour le Red Bull Cliff Diving.

Qui sont les participants du Red Bull Cliff Diving ?

Hommes

Nikita Fedotov (IAT) Miguel Garcia (COL) Gary Hunt (FRA) Aidan Heslop (GBR) James Lichtenstein (USA) Constantin Popovici (ROU) Catalin Preda (ROU) Oleksiy Prygorov (UKR) Wildcards : David Colturi (USA), Carlos Gimeno (ESP), Jonathan Paredes (MEX), Artem Silchenko (IAT).

Femmes

Molly Carlson (CAN) Meili Carpenter (USA) Rhiannan Iffland (AUS) Jessica Macaulay (CAN) Yana Nestsiarava (IAT) Xantheia Pennisi (AUS)* Iris Schmidbauer (GER) Eleanor Smart (USA) Wildcards : Genevieve Bradley (USA), Celia Fernandez (ESP), Anna Bader (GER), Madeleine Bayon (FRA), Simone Leathead (CAN)

Le programme et les horaires

Vendredi 16 juin

15h30 à 17h30 : Entraînements

Samedi 17 juin

14h15 à 15h25 : Echauffements

15h30 à 17h30 : Round 1 et Round 2

17h30 à 18h15 : Entraînements

Dimanche 18 juin

14h30 : Début du show

15h : Round 3

16h à 17h15 : Finales femmes et hommes

Quelle est la hauteur des plates-formes ?

Les hommes sauteront d’une plate-forme à 27 mètres au-dessus de la Seine et les femmes à 21 mètres.

Quel est le tarif pour assister à l'événement ?

Le public peut assister gratuitement au Red Bull Cliff Diving.