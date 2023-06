Natation : Florent Manaudou réalise la meilleure performance mondiale de l’année sur 50m nage libre

Florent Manaudou a réalisé le meilleur temps des séries du 50 mètres nage libre, ce jeudi 15 juin, aux championnats de France de natation à Rennes. Il s’agit de la meilleure performance mondiale de l’année sur la distance en grand bassin.

Un retour au sommet au meilleur des moments. Le nageur français Florent Manaudou a réalisé, ce jeudi 15 juin, la meilleure performance mondiale de l'année sur 50 mètres nage libre (21’’56) lors des séries du championnat de France de natation à Rennes. Le Tricolore n'avait plus nagé aussi vite depuis les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo (21’’53). En finale, il avait pris la médaille d’argent derrière l’Américain Caleb Dressel.

Le Français dans la forme de sa vie

La meilleure marque de 2023 était détenue jusqu'ici par le Britannique Benjamin Proud en 21''71. «C'est pas mal», a déclaré Florent Manaudou après être sorti du bassin. «Je suis très content. J'avais des instructions précises ce matin : faire à 95%, pas tourner les bras trop vite, faire 32 coups de bras, pas respirer et voir ce que ça donnait. Et c'était plutôt pas mal», a témoigné le Français. Il devra nager en moins de 22''07 en finale en soirée pour valider son billet pour les Championnats du monde de Fukuoka (23-30 juillet).

Le champion olympique 2012 avait déjà été très rapide en séries du 100 m nage libre mardi avec un chrono de 48''13, un temps qu'il n'avait plus réalisé depuis 2016. Il avait ensuite fait l'impasse sur la finale du 100 m pour privilégier le 50 m. En effet, le Français ne se donne plus d’ambitions dans l’épreuve reine.

«Je l'ai fait plein de fois dans ma carrière le 100m et ça n'a jamais été concluant. Quand j'avais 22 ou 23 ans aux championnats d'Europe, ça allait un peu moins vite et ça se gagnait en 47''09. Mais aujourd'hui, c'est une autre natation et avec ce temps-là, je ne serais même pas en finale des championnats du monde. Donc ce n'est pas du tout un objectif. J'avais envie de nager vite, de nager bien, et les deux ont été réunis ce matin, donc c'est cool», avait expliqué, la veille, le Français. Ce qui est sûr, c’est que Florent Manaudou est en excellente condition à un mois de l’échéance mondial de Fukuoka et il ne s’interdit pas de rêver.