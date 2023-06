Ballon d’or 2023 : ce joueur espagnol pourrait être sacré devant Lionel Messi et Erling Haaland

Auteur du triplé avec Manchester City et vainqueur de la Ligue des nations avec l’Espagne, Rodri fait partie des sérieux candidats pour remporter le Ballon d’or 2023 avec Lionel Messi et Erling Haaland.

La course au Ballon d’or bat déjà son plein. Et la concurrence pour succéder à Karim Benzema promet d’être relevée. Lionel Messi, champion du monde avec l’Argentine, et Erling Haaland, auteur d’un triplé (Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions) avec Manchester City, étaient présentés comme les deux grandissimes favoris pour soulever le précieux trophée. Mais un 3e joueur vient de s’inviter à la table des prétendants et pourrait créer la surprise en la personne de Rodri.

Aucun joueur n'a remporté plus de titres

Moins connu du grand public que l’Argentin et le Norvégien, le milieu de terrain espagnol dispose de solides arguments pour rafler la mise, peut-être même plus que ses deux principaux rivaux. Aucun joueur n’a remporté plus de titres que lui cette saison. Coéquipier d’Erling Haaland à Manchester City, Rodri a lui aussi réalisé le triplé avec les Citizens, mais il a également été l’auteur de l’unique but en finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (1-0) et a été désigné meilleur joueur de la compétition.

Avec la sélection espagnole, le joueur de 26 ans a remporté la Ligue des nations, en battant en finale la Croatie (0-0, 5 tab 4), et a été élu meilleur joueur du Final Four. Difficile de faire mieux et de ne pas voir en lui un candidat plus que sérieux. Même s’il préfère ne pas y penser. «Le Ballon d’or ? Ce serait quelque chose de formidable, d’incroyable, mais je ne pense pas aux titres individuels», avait-il confié la veille de la finale contre les Croates. Seul bémol, l’élimination de la Roja en 8e de finale de la Coupe du monde au Qatar face au Maroc.

Mais Erling Haaland n’a, lui, même pas participé à la compétition, la Norvège n’étant pas qualifiée, et Lionel Messi a connu une saison plus que mitigée au PSG, avec notamment une nouvelle élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions. Tout est donc possible pour Rodri. Deviendra-t-il le deuxième espagnol à recevoir le Ballon d’or après Luis Suarez en 1960 ? Réponse le 30 octobre prochain.