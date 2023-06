Equipe de France : pourquoi les Bleus ont-ils porté le maillot des féminines à l’échauffement ?

A un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont porté, ce lundi, le maillot extérieur des féminines avant le match contre la Grèce, pour apporter leur soutien aux joueuses d’Hervé Renard.

Un dernier effort avant les vacances. Les Bleus disputent, ce lundi, un ultime match face à la Grèce, en éliminatoires de l’Euro 2024, avant de pouvoir profiter d’un peu de repos. Et à cette occasion, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont porté le maillot extérieur des Bleues pendant l’échauffement sur la pelouse du Stade de France. De cette façon, ils ont affiché leur soutien aux joueuses d’Hervé Renard, à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

Wendie Renard et les 25 autres joueuses sélectionnées entameront la préparation du Mondial, ce mardi, à Clairefontaine. Elles effectueront un stage de quinze jours avec, au programme, un premier match amical contre la République d’Irlande, à Dublin (6 juillet). Alors que la liste définitive de 23 joueuses devra être transmise à la Fifa le 10 juillet au plus tard, les Bleues s’envoleront ensuite pour l’Australie avec une seconde rencontre de préparation face aux Australiennes, à Melbourne (14 juillet).

Présentées parmi les favorites, les Tricolores feront leur entrée dans la compétition face à la Jamaïque à Sydney (23 juillet), avant de défier le Brésil (29 juillet) et le Panama (2 août). Avec pour premier objectif d’attendre les 8es de finale.