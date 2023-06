Coupe du monde féminine 2023 : le calendrier complet de l’équipe de France

Placée dans le groupe F, l’équipe de France féminine fera ses débuts à la Coupe du monde 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), contre la Jamaïque avant d’affronter le Brésil et le Panama.

Une poule à sa portée. L’équipe de France féminine a été placée dans le groupe F de la Coupe du monde 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), en compagnie de la Jamaïque, du Brésil et du Panama. Et les Bleues, qui occupent la 5e place au classement Fifa, partiront avec le statut de favori pour décrocher leur billet pour les 8es de finale.

Wendie Renard et ses coéquipières feront leur entrée dans la compétition le dimanche 23 juillet avec un premier match contre la Jamaïque. Elles affronteront ensuite le Brésil, qui est l’adversaire le plus redoutable de ce groupe F, le samedi 29 juillet, avant de défier le Panama le mercredi 2 août.

Si elles terminent à la 1ère place, les filles d’Hervé Renard seront opposées en 8e de finale au 2e du groupe, composé de l’Allemagne, de la Corée du Sud, de la Colombie et du Maroc, alors qu’en cas de 2e place, elles affronteront le 1er de ce même groupe H.

Le calendrier des Bleues

Dimanche 23 juillet : France-Jamaïque à 12h (heure française)

Samedi 29 juillet : France-Brésil à 12h (heure française)

Mercredi 2 août : Panama-France à 12h (heure française)