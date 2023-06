France-Grèce (1-0) : Kylian Mbappé et les Bleus enchaînent dans ces éliminatoires de l'Euro 2024

Pour son dernier match de la saison, l'équipe de France de football s'est imposée face à la Grèce (1-0), ce lundi 19 juin, en éliminatoires de l'Euro 2024. Kylian Mbappé a inscrit l'unique but de la partie.

Le devoir accompli. Devant son public du Stade de France et pour sa dernière sortie de la saison, l'équipe de France est venue à bout de la Grèce (1-0), ce lundi 19 juin, lors de la quatrième journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Une mission réussie pour les hommes de Didier Deschamps qui peuvent partir en vacances après un excercice très long.

Grâce au pénalty de Kylian Mbappé (55e) et à un nouveau clean sheet (aucun but encaissé en quatre matchs de ces qualifications du Championnat d'Europe des nations), les vice-champions du monde concluent une saison de la meilleure des manières.

Un sans-faute

Une bonne nouvelle pour le public qui a salué les joueurs. Car même si ce ne fut pas la meilleure sortie des Tricolores, ils ont fait le travail avec cette victoire. Un succès qui aura été très long à se dessiner face à de rugueux grecs. Les Français ont essuyé quelques coups et même fini en sang pour certains comme Antoine Griezmann qui a reçu un impressionnant coup de pied au visage de la part de Mavropanos, qui n’a récolté qu’un jaune, avant d’être expulsé quelques minutes plus tard.

L'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz, dont c’était le tout dernier match en carrière, a eu l'air d'apprécier l'intensité mise par les hommes de Gustavo Poyet, car il n'a jamais bronché lorsque Mbappé s'est écroulé dans la surface à plusieurs reprises (2e, 27e, 41e). Les mains réclamées par les Bleus (7e, 41e) n'ont pas non plus été sifflées.

Il aura finalement fallu cette faute sur Griezmann pour obtenir un pénalty. Kylian Mbappé a toutefois eu besoin de deux essais pour le convertir. Sur le premier, stoppé par Odisseas Vlachodimos, le fameux Mavropanos était entré trop tôt dans la surface.

Le contrat est rempli pour les Tricolores qui partent en vacances avec un sans-faute et une large avance en tête de leur groupe de qualifications, six points devant leurs adversaires du soir et neuf points devant l'Irlande et les Pays-Bas.