NBA : Victor Wembanyama accueilli en rockstar à New York avant la Draft (vidéo)

Victor Wembanyama, le grand espoir du basket français, a été accueilli par de nombreux fans ce lundi à New York à quelques jours de la Draft NBA lors de laquelle il devrait être le premier choix.

Une véritable arrivée de rockstar. A quelques jours de la Draft NBA 2023, qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama, le prospect du basket tricolore, a eu le droit à un impressionnant accueil ce lundi 19 juin à l’aéroport de New York.

«Je ne sais pas comment ils ont su sur quel vol j'étais, mais vous savez, c'est amusant, c'est différent», a confié le désormais ex-joueur des Mets de Boulogne-Levallois dans une vidéo postée sur Twitter par la NBA.

Victor Wembanyama arrives for the #NBADraft Presented by State Farm





Thursday, June 22, 8pm/et on ABC/ESPN pic.twitter.com/rBXDttMoDJ

— NBA (@NBA) June 19, 2023