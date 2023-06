UFC : une star de l'organisation présente à Paris en septembre ?

La deuxième édition de l’UFC Paris, qui aura lieu le 2 septembre prochain, pourrait accueillir l’une des grandes stars de l’organisation américaine de MMA.

Il est prêt à venir à Paris. Khamzat Chimaev, combattant phare de l’UFC, s’est dit prêt ce dimanche à venir disputer un nouveau combat samedi 2 septembre prochain à l'occasion de la deuxième édition de l'UFC Paris.

Le Suédo-tchétchène, qui n’a plus combattu depuis le 10 septembre à l’UFC 279, est impatient de revenir dans l’octogone comme il l’a écrit sur les réseaux sociaux. «Je suis prêt à me battre à Paris, prêt à me battre ensuite à Abu Dhabi. @ufc, laissez moi écraser quelqu’un», a-t-il lancé sur Twitter.

I am ready to fight in paris ready to fight after in abu dhabi let me smash somebody @ufc

— Khamzat Chimaev (@KChimaev) June 18, 2023