Equipe de France : N’Golo Kanté a-t-il dit adieu aux Bleus après son départ en Arabie saoudite ?

Le départ de N’Golo Kanté en Arabie saoudite pourrait sérieusement compromettre son avenir en équipe de France, dont il n’a plus porté le maillot depuis plus d’un an en raison de diverses blessures.

3 juin 2022. Cette date est celle de la dernière apparition de N’Golo Kanté sous le maillot de l’équipe de France. Depuis ce soir-là, marqué par une défaite contre le Danemark en Ligue des nations (1-2), le milieu de terrain n’a plus été appelé chez les Bleus. La faute à une interminable blessure aux ischio-jambiers qui a gâché sa dernière saison avec Chelsea. Et son avenir en sélection semble s’être encore un peu plus obstrué depuis sa signature en Arabie saoudite dans le club d’Al Ittihad, où il a rejoint Karim Benzema.

Un championnat au niveau très éloigné de la Premier League

Mais lui n’a en tout cas pas fait une croix sur l’équipe de France, dont il a été l’un des grands artisans du sacre de champion de monde en 2018. S’il a décidé «d’ouvrir un nouveau chapitre» dans sa carrière en rejoignant le pays du Golfe et son championnat au niveau très éloigné de la Premier League, N’Golo Kanté (53 sélections) pense toujours à l’équipe nationale. Dans sa lettre d’adieu adressée à Chelsea, il a donné rendez-vous «sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al Ittihad et les Bleus». Preuve qu’il compte bien faire son retour.

Mais le seul décideur reste Didier Deschamps. Et interrogé sur le sujet, en marge du dernier rassemblement pour les matchs des éliminatoires à l’Euro 2024 face à Gibraltar (0-3) et la Grèce (1-0), le sélectionneur tricolore n’avait pas fermé la porte à l’ancien caennais, qui a toujours fait l’unanimité en-dehors comme sur le terrain. Même si, à l’heure actuelle, un retour semble compliqué. «Je n’ai pas de position rédhibitoire. Ils peuvent aller jouer là-bas et se maintenir. Je vais faire en sorte de les suivre. Ce sont des choix de carrière. L'Arabie saoudite fait en sorte d'attirer des joueurs importants, qui ont une renommée mondiale», avait-il indiqué.

Sa prochaine liste, pour les deux prochaines rencontres contre l’Irlande (7 septembre, éliminatoires Euro 2024) et l’Allemagne (12 septembre, match amical), devrait permettre d’en savoir un peu plus sur la suite de la carrière internationale de N'Golo Kanté. Mais pour espérer être rappelé, il va déjà devoir retrouver toutes ses aptitudes physiques.