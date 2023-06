Arabie saoudite : N’Golo Kanté rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad (officiel)

N’Golo Kanté, international français, s'est engagé ce mardi 20 juin avec le club saoudien d’Al-Ittihad, qui a recruté récemment Karim Benzema.

Et un autre international tricolore. Le club saoudien d’Al-Ittihad, qui a récemment officialisé l’arrivée de Karim Benzema, s'est offert un autre Français : N’Golo Kanté. Le milieu de terrain a signé pour trois saisons avec les champions saoudiens.

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023