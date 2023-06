NFL : un joueur américain fait polémique après avoir posté les photos d'un ours qu'il a abattu sur Instagram

Carson Wentz, star de NFL, la ligue américaine de football américaine, a fait polémique après avoir posté sur ses réseaux sociaux les photos d’un ours qu’il a abattu en Alaska.

Une polémique qui prend de l’ampleur. Grande star de NFL, l’ex-quarterback des Commanders de Washington a suscité une grande indignation après avoir posté des photos d’un ours qu’il venait d’abattre lors d’une chasse en Alaska.

«J'ai eu l'occasion de repérer et de traquer un ours noir dans l'un de nos nouveaux endroits préférés sur terre, l'Alaska, a ainsi posté Carson Wentz sur son compte Instagram. Un voyage et un animal incroyables!»

Un joueur tristement connu

Le joueur de football américain, âgé de 30 ans, est actuellement libre après six mois compliqués passés à Washington. Il a accompagné son message de plusieurs photos, où il pose tout sourire sur la dépouille de l'ours.

Si la chasse à l’ours noir est légale en Alaska tant que le règlement est respecté, l’indignation a été énorme dans les commentaires.

Carson Wentz a souvent été dans l’œil du cyclone depuis le début de sa carrière. Il s’est à plusieurs reprises retrouvé au milieu d’altercations dans ses différentes franchises. Mais cette fois, c’est hors NFL qu’il fait parler de lui.