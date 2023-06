XV de France : une mauvaise nouvelle pour Fabien Galthié avant la Coupe du monde

Une mauvaise nouvelle a été enregistrée par le staff du XV de France ce dimanche 25 juin. Fabien Galthié devra en effet se passer d’un joueur qu’il voulait pour la Coupe du monde de rugby 2023.

Le sélectionneur du XV de France ne pourra pas convoquer Emmanuel Meafou. Le deuxième ligne d'origine australienne ne sera pas éligible à représenter la France avant fin 2023 et ne pourra donc pas participer à la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) avec les Bleus.

Ce dimanche, World Rugby, l'instance dirigeante du rugby mondial, a refusé d'accorder une dérogation à Meafou pour qu'il puisse porter le maillot français dès la Coupe du monde 2023.

Présent au Tournoi 2024 ?

La Fédération française de rugby avait soumis auprès de l'instance mondiale un dossier pour le joueur, né en Nouvelle-Zélande de parents samoans et qui a vécu très tôt en Australie. Arrivé fin 2018 à Toulouse, Meafou ne remplissait pas, pour quelques mois, les critères d'éligibilité, à savoir cinq années de résidence dans le pays.

Fabien Galthié avait confié en début de mois son envie d’avoir le joueur dans son groupe lors du Mondial. «On attend toujours des nouvelles de World Rugby et une décision. Un avocat de la FFR et son avocat ont fait toutes les démarches possibles et nécessaires, on a encore fait une relance en début de semaine. On attend. Dans notre esprit, c'est clair, on veut le capturer», avait-il indiqué.

Agé de 24 ans, Meafou, qui s'est blessé lors de la finale du Top 14 remportée contre La Rochelle, avait été convoqué à Marcoussis avant le dernier match du Tournoi des six nations contre le pays de Galles en mars afin qu'il se familiarise avec les méthodes et l'environnement des Bleus. Il pourra être appelé pour le prochain Tournoi, en 2024.