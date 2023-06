Basket : pourquoi Victor Wembanyama ne disputera pas la Coupe du monde avec l'équipe de France

Victor Wembanyama, drafté en position n°1 en NBA, a indiqué ce lundi 26 juin qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde de basket avec l'équipe de France.

Victor Wembanyama en sait désormais plus sur son avenir. Le grand espoir français du basket, drafté en 1ère position par la franchise NBA des San Antonio Spurs il y a quelques jours, pensait pouvoir disputer la Coupe du monde avec les Bleus (25 août-10 septembre)… mais finalement, ce ne sera pas le cas.

«Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé, a-t-il expliqué à L’Equipe. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire.»

La Summer League pour se préparer

Juste avant sa draft, le désormais ex-joueur des Mets de Boulogne-Levallois avait affirmé qu'il jouerait bien en Summer League cet été pour sa future franchise. «Je suis sûr que je vais jouer la Summer League, a indiqué le Francilien de 19 ans. Sûrement pas tous les matchs, parce que (...) j'avais une longue saison avant, et que j'ai quelque chose après.»

Les Summer Leagues, qui sont des tournois lors desquels les franchises NBA alignent de jeunes joueurs en devenir ou des vétérans à la recherche d'un contrat, auront lieu à Sacramento (3 et 5 juillet) et Las Vegas (du 7 au 17 juillet).

La Coupe du monde se dispute en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Les Bleus se trouvent dans le groupe H en compagnie du Canada, de la Lettonie et du Liban.

Lors du dernier match de la finale du championnat de France, remportée par Monaco, Vincent Collet avait indiqué que le Mondial «serait intéressant pour Victor Wembanyama puisque cela lui permettrait d’avoir des matchs de haut niveau avant la NBA et qu’il pourrait y rencontrer des joueurs de la ligue américaine. Les Mondiaux sont une belle rampe de lancement.» Son évolution se fera finalement directement en NBA.