Coupe du monde féminine : quel est le décalage horaire entre la France et l’Australie ?

La Coupe du monde féminine de football se déroule du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voici le décalage horaire entre la France et ces pays.

L’équipe de France féminine de football va tenter de décrocher son premier titre avec le Mondial qui se disputera à l’autre bout de la planète en terres australiennes et néo-zélandaises. Et forcément les rencontres auront des horaires bien particuliers.

Selon les changements d’heures dans l’année, il peut y avoir jusqu’à 10 heures de décalage entre Canberra, la capitale australienne, et Paris. Pendant la Coupe du monde, il y aura 8 heures d’écart entre les deux villes. C’est-à-dire que lorsqu’il sera midi à Paris, il sera 20h à Canberra.

Les Bleues joueront à 12h

L’Australie étant une grande île, il y a plusieurs fuseaux horaires. Ainsi, à Perth, ville située à l’extrême ouest, il n’y a «que» 6 heures de décalage actuellement. Pour information, les villes de Sydney, Melbourne, Brisbane ou encore Adelaïde sont situées sur le même fuseau horaire que Canberra.

En revanche, en Nouvelle-Zélande, où d'autres matchs se disputeront, le décalage horaire est beaucoup plus grand. Il y a en effet 10 heures de décalage actuellement entre Paris et Wellington (capitale).

A noter que les Bleues d’Hervé Renard disputeront leurs trois rencontres de phases de poules (contre la Jamaïque, le Brésil et Panama) à 12h heure française. Si elles vont loin dans la compétition, elles continueront à jouer en Australie et non en Nouvelle-Zélande.