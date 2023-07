Serie A : Marcus Thuram débarque à l'Inter Milan

L'attaquant de l'Équipe de France, Marcus Thuram, débarque en Italie et s'engage en faveur de l'Inter Milan. Il a signé un contrat de cinq années avec les Nerazzurri.

Libre de tout contrat, après une aventure de quatre années en Allemagne, avec le Borussia Mönchengladbach, où il a inscrit 44 buts en 134 matchs, le fils aîné de l'idole Lilian Thuram a décidé de signer en faveur des vice-champions d'Europe. Le natif de Parme était courtisé par les plus grands clubs européens, notamment par le PSG dernièrement.

Le numéro 26 des Bleus a même refusé les avances du club francilien, voulant assurément une place de titulaire ; ce que le PSG ne pouvait pas lui garantir.

Le joueur et l'Inter Milan se sont entendus sur un salaire annuel net de 6 millions d'euros.

Le club vient d'officialiser la nouvelle, via un tweet :

«Marcus Thuram est le nouveau joueur de l’Inter. L’attaquant né en 1997 rejoint les Nerazzurri après quatre saisons avec le Borussia Mönchengladbach. Marcus Thuram court vite, il a toujours couru vite, pour atteindre ses objectifs et franchir n’importe quel obstacle. Prouver à tous qu’il vaut bien plus que le patronyme qu’il porte, sans jamais oublier les enseignements et l’exemple de son père Lilian, qui, dans un premier temps, aurait préféré se consacrer au judo ou à l’escrime.»

Très bon coup de la part de l'Inter Milan, puisqu'il remplacera Edin Dzeko, parti à Fenerbahce.