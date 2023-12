Transferts : un nouvel ultimatum posé par le Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le Real Madrid doit poser un ultimatum pour l’international français. D’après AS, le club merengue devrait lui proposer une offre début janvier mais n’attendra pas des mois avant de connaître le choix de l’attaquant tricolore.

La Casa Blanca ne souhaite pas refaire le même scénario qu’en 2022. À l’heure où le mercato d’hiver 2024 approche à grands pas, le dossier Kylian Mbappé fait d’ores et déjà couler de l’encre. L’attaquant parisien arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et, pour l’heure, aucune décision sur une potentielle prolongation dans le club de la capitale n’a été prise par l’international français.

Profitant de ce «chaos» et de cette longue période de réflexion, le Real Madrid a décidé de passer à l’attaque en mettant un bon coup de pression au Bondynois de 25 ans. Dans un article publié ce mercredi 6 décembre, le quotidien sportif madrilène AS a indiqué que le club merengue n’attendra pas des mois pour connaître le choix de Kylian Mbappé. Pour cause, une date a été marquée en rouge dans le bureau de Florentino Perez : le 1er janvier.

En effet, le Real Madrid n’a pas l’intention de faire la moindre offre à l’attaquant parisien avant cette date. Mais à compter du 1er janvier, date de l’ouverture officielle du mercato hivernale, la Casa Blanca devrait lancer son offensive pour séduire Kylian Mbappé.

D’autant plus qu’à ce moment-là, le PSG ne pourra plus empêcher sa vedette de partir puisque, sans activation de l’option d’un an sur son contrat, l’attaquant parisien pourra négocier avec le club de son choix après le 31 décembre.

Mais le Real Madrid souhaite à tout prix éviter la situation embarrassante qui s’est déjà produite en 2022. Pour cela, AS a précisé que lorsque le club madrilène prendra contact avec le clan Mbappé pour discuter de tous ses contrats et accords financiers, celui-ci n’aura que 15 jours pour répondre à l’offre, soit jusqu’au 15 janvier, et ce, en fournissant une réponse «ferme et définitive». Passé cette date, le Real Madrid jettera son dépourvu sur le cyborg norvégien Erling Haaland.