Basket : les U19 Espagnols champions du monde contre la France

Les Français ont cédé en prolongation. L'équipe d'Espagne U19 de basket a remporté la finale de la Coupe du monde 73-69 après prolongation, ce dimanche à Debrecen en Hongrie.

Tombeurs des Américains en demi-finale (89-86), les Bleuets ont longtemps fait jeu égal avec les Espagnols, eux-mêmes larges vainqueurs de la Turquie (83-51) en demie, après avoir facilement disposé de l'Argentine en quart (85-47) et du Liban en 8e (102-20).

Comme chez les «grands», l'opposition franco-espagnole a donné lieu à une rencontre étouffante et très fermée, où la «Rojita» a viré en tête d'un petit point au premier quart temps (19-18).

28 balles perdues par les Bleuets

Le reste de la rencontre a été tout aussi disputé, les attaques peinant à s'exprimer, comme en témoignent les 28 balles perdues par les Bleuets.

Les hommes de Lamine Kebe, portés par les grosses performances de Melvin Ajinça (21 points, 4 rebonds) et de Zacharie Perrin (14 points mais surtout 20 rebonds) semblaient avoir fait le plus dur dans le dernier quart temps, comptant jusqu'à sept points d'avance (53-46), le plus gros écart du match à moins de six minutes de la fin du temps réglementaire.

Mais un panier de Jordi Rodriguez (18 points, 3 rebonds) à moins de 20 secondes de la fin du temps règlementaire a permis aux Espagnols de recoller au score (63-63) et d'arracher les prolongations.

Moins présents au rebond, fébriles dans le money-time, les Français ont manqué de maîtrise et fini par céder en prolongation contre les Espagnols, qui n'avaient plus remporté ce titre depuis 1999.