Boxe : le premier face à face entre Mike Tyson et Jake Paul (vidéo)

Mike Tyson et Jake Paul ont réalisé leur premier face à face avant leur combat de boxe prévu le 20 juillet prochain, à Arlington dans le Texas (Etats-Unis).

Le combat est lancé. Mike Tyson, légende du Noble art, va affronter Jake Paul, le Youtubeur devenu boxeur, dans quelques semaines pour un nouveau combat alors qu’il aura 58 ans le jour J. Avant ce rendez-vous, qui sera considéré comme un combat professionnel, les deux hommes se sont retrouvés, lundi, lors d'une conférence de presse organisée au célère Apollo Theater de New York.

Titanium Jake will sleep Iron Mike. The fun has begun. @MostVpromotions @MikeTyson pic.twitter.com/MxpLonNHtE

— Jake Paul (@jakepaul) May 13, 2024