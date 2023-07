JO 2024 : qui sont les Français déjà qualifiés en boxe ?

Déjà sept boxeurs ont décroché leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 après leurs performances aux Jeux Européens.

Huit ans après des historiques Jeux de Rio, avec les six médailles récoltées par la «Team Solide» emmenée notamment par Souleymane Cissokho et Tony Yoka, Paris 2024 pourrait connaître aussi une belle moisson. Pour le moment, sept boxeurs, et non des moindres, se sont qualifiés pour les JO.

Après Wassila Lkhadiri, Amina Zidani, Estelle Mossely, Sofiane Oumiha et Makan Traoré, ce sont Davina Michel et Billal Bennama qui ont décroché le précieux sésame en boxe.

Agés de 26 ans et 25 ans, les deux boxeurs, vont disputer leur finale des Jeux Européens ce dimanche avec l’objectif de ramener l’or. Ce qu’a réussi samedi Sofiane Oumiha, récent champion du monde. A noter que Traoré et Mossely, médaille d’or au Brésil en 2016, ont pris le bronze.