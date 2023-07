Tour de France 2023 : l'incroyable dernier kilomètre de Victor Lafay lors de la 2e étape (vidéo)

Victor Lafay a réalisé un grand coup ce dimanche 2 juillet en s’offrant la deuxième étape du Tour de France 2023, au terme d’un dernier kilomètre de grande classe.

Il a impressionné tout le monde. Le Français de l’équipe Cofidis est sorti du groupe de leader au tout dernier kilomètre pour remporter une victoire de prestige, dimanche, dans les rues de Saint-Sébastien, dans le pays basque espagnol.

Relive the final km of Stage 2 of the #TDF2023, where @victorlafay won by attacking under the flamme rouge





Revivez le dernier km de la 2ème étape du #TDF2023, où @victorlafay a gagné en attaquant sous la flamme rouge! pic.twitter.com/xLryP6X00E

— Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2023