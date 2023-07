Dakar 2025 : Dacia annonce sa participation avec Sébastien Loeb comme pilote

Ce lundi 3 juillet, Dacia, marque low-cost du groupe Renault, a annoncé qu’elle allait s’engager en rallye-raid sur le Dakar 2025 avec Sébastien Loeb comme pilote.

Une arrivée en trombe. Dacia participera au Dakar 2025 avec le nonuple champion du monde de rallye Sébastien Loeb, et l'Espagnole Cristina Gutiérrez, a annoncé lundi la marque du groupe Renault.

«Le Dakar résonne entièrement avec ce que renvoie notre marque : notre dynamique et notre quête de mobilité bas-carbone avec des solutions thermiques, a déclaré le directeur général de Dacia, Denis le Vot, lors d'une conférence de presse. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le Dakar d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, ça devient un laboratoire pour la mobilité bas carbone. Dacia s'investit pleinement là-dedans et ça porte même un nom, Dakar Future, qui est notre mission.»

L'objectif de Sébastien Loeb

La marque roumaine, dont les deux prototypes rouleront au carburant synthétique, en collaboration avec le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, partenaire de Renault, pourra donc compter sur un pilote de renom. Agé de 49 ans, le nonuple champion du monde des rallyes de 2004 à 2012 participe au Dakar depuis 2016.

«Je suis très heureux, le Dakar est désormais mon objectif principal, a confié l’Alsacien. Je l'ai fait six ou sept fois, j'ai parfois terminé sur le podium, mais je n'ai jamais gagné, donc j'espère me battre pour la victoire. Avec le soutien de Dacia, avec un réel projet de constructeur, c'est une excellente nouvelle pour moi. Je suis certain que l'on fera de belles choses ensemble.»

En matière de sport automobiles, Dacia n’avait réalisé que des petites participations au trophée Andros et à Pikes Peak aux Etats-Unis au début des années 2010.