Football : un père tente d’en poignarder un autre lors d’un tournoi de jeunes en Espagne (vidéo)

Un père de famille a tenté d’en poignarder un autre, ce week-end, pendant un tournoi de football de jeunes, organisé en Espagne.

Des images choquantes. Un père a tenté d’en poignarder un autre lors d’un tournoi international de football, qui était organisé ce week-end, en Espagne. Alors que l'Ibercup a réuni plus de 3.000 joueurs et joueuses, âgé entre 6 et 19 ans, et 138 équipes venues de plusieurs pays du monde entier comme le Portugal, la Suède, la France ou encore l’Australie et le Mexique, une violente dispute a éclaté entre deux parents.

Shocking scenes of spectators fighting each other and one stabs another in the head.





The incident was allegedly recorded at the Iber cup in Spain and were allegedly parents of players.





We hope everyone is ok and everyone, including the match officials, are being supported.… pic.twitter.com/wjseaYAJJb

