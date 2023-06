Football : Zinédine Zidane a «envie d’entraîner Kylian Mbappé»

Toujours sans poste, deux ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinédine Zidane n’a pas caché son «envie d’entraîner» un jour Kylian Mbappé, dont il est «admiratif».

Quel sera le prochain poste de Zinédine Zidane ? Le mystère reste entier. Depuis son départ du Real Madrid, il y a deux ans, l’ancien n°10 de l’équipe de France est toujours sans banc et à la recherche du défi qui lui permettra de revêtir à nouveau le costume d’entraîneur. Si un retour n’est, pour le moment, pas à l’ordre du jour, il a donné quelques indications sur ses envies. Et notamment celle d’avoir un jour Kylian Mbappé sous ses ordres.

Ensemble au Real Madrid ?

«Quand vous êtes coach et que vous avez un joueur comme ça, on a envie de l’entraîner. Il peut se passer plein de choses. Cela pourra se faire un jour», a confié, dans une interview à l’AFP, Zinédine Zidane, qui n’a pas caché son admiration pour l’attaquant du PSG. «Je suis admiratif de ce qu’il fait, comme beaucoup de gens aujourd’hui. C’est fort ce qu’il fait, c’est beau !», a ajouté le Ballon d'or 1998.

Reste à savoir où et quand les deux hommes pourraient travailler ensemble. Possiblement en équipe de France, Zinédine Zidane ayant fait part à plusieurs reprises de sa volonté de devenir sélectionneur des Bleus un jour. Mais il risque de devoir attendre jusqu’en 2026, date de la fin du contrat de Didier Deschamps. Le Real Madrid est également une possibilité. D’autant qu’une arrivée de Kylian Mbappé dans le club espagnol a été relancée depuis son refus d’activer la 3e année de son contrat en option avec le club parisien.

Et il pourrait rejoindre le Real soit cet été, s’il est vendu par le PSG, soit dans un an, à l’issue de son contrat. De son côté, Zinédine Zidane pourrait, lui, faire son retour à Madrid, où il est présenté comme un possible successeur à Carlo Ancelotti annoncé partant en fin saison prochaine. Ce scénario, s’il se concrétise, permettrait à Zinédine Zidane de voir son souhait se réaliser.