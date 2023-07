Ligue 2 : Djibril Cissé de retour à Auxerre

Près de 20 ans après avoir quitté le club bourguignon, Djibril Cissé fait son retour à Auxerre, où il va intégrer le staff technique de Christophe Pélissier.

Il est de retour dans son club de cœur. Tout juste 19 ans après son départ, Djibril Cissé revient à Auxerre, qui vient d’être relégué en Ligue 2. Mais l’ancien attaquant (41 ans), auteur de 90 buts en 169 matchs avec le club bourguignon, ne rejoint pas l’AJA en tant que joueur. Alors qu’il va entamer son cursus pour devenir entraîneur, il va intégrer le staff technique de Christophe Pélissier.

Djibril Cissé intègre le staff de Christophe Pélissier



Notre ancien buteur interviendra auprès des attaquants





L’ancien international français (41 sélections, 9 buts) interviendra chaque semaine auprès des attaquants en étroite collaboration avec l’entraîneur auxerrois et son staff technique. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 (22 buts) et en 2004 (26 buts), il «prodiguera également de précieux conseils et partagera son expérience aux jeunes attaquants de l’équipe réserve», a indiqué l’AJA sur son site internet.

Djibril Cissé a notamment évolué en France (Auxerre, Marseille, Bastia), en Angleterre (Liverpool, Sunderland, Queens Park Rangers), en Grèce (Panathinaïkos), en Italie (Lazio Rome), au Qatar (Al-Gharafa), en Russie (Kouban Krasnodar) et en Suisse, où il a mis un terme à sa carrière après une ultime expérience à Yverdon-Sport.