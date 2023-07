Football : Geoges Bereta, légende de Saint-Etienne et ancien capitaine des Bleus, est décédé

Légende de l’AS Saint-Etienne et ancien capitaine de l’équipe de France, Georges Bereta est décédé, mardi soir, à l’âge de 77 ans des suites d’une longue maladie.

Une légende des Verts et des Bleus s’en est allée. Joueur emblématique de Saint-Etienne et ancien capitaine de l’équipe de France, Georges Bereta est décédé, mardi, des suites d’une longue maladie à l’âge de 77 ans.

«L’ASSE perd un joueur de légende, un immense palmarès, un ambassadeur à vie. La tristesse est infinie», a posté le club stéphanois sur son compte Twitter. Né à Saint-Etienne, l’ancien ailier gauche a construit une grande partie de sa légende dans le Forez.

'. L'ASSE perd un joueur de légende, un immense palmarès, un ambassadeur à vie.





La tristesse est infinie. pic.twitter.com/XtFEVkc9AI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 4, 2023

Sous le maillot des Verts, Georges Bereta a remporté six titres de champion de France (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975) et soulevé trois Coupes de France (1968, 1970, 1974). Au total, il a disputé 343 matchs avec Saint-Etienne et inscrit 68 buts entre 1966 et 1974. Ses performances lui ont permis d’être appelé en équipe de France, dont il a porté le maillot à 44 reprises (4 buts) ainsi que le brassard de capitaine à 12 occasions.

En janvier 1975, il a été transféré, contre son gré, à Marseille où il a disputé 96 matchs pour dix buts. Et s’il a notamment remporté une nouvelle Coupe de France en 1976, il manqué la fameuse épopée européenne des Verts. Raison pour laquelle il en a toujours voulu au président de l’époque Roger Rocher.