PSG : les trois choses à savoir sur le nouvel entraîneur Luis Enrique

Annoncé depuis plusieurs semaines, Luis Enrique s’est engagé pour deux saisons avec le PSG, succédant à Christophe Galtier sur le banc parisien. Voici les trois choses à savoir sur l’entraîneur espagnol.

Sur le banc de barcelone lors de la Remontada

Elle est l’un des plus mauvais souvenirs de l’histoire du PSG : la «remontada» de mars 2017. Après sa large victoire en 8e de finale aller de la Ligue des champions (4-0), le club de la capitale s’est lourdement incliné au match retour sur la pelouse du FC Barcelone (6-1) et a été tragiquement éliminé de la compétition. Et l’entraîneur du club catalan n’était autre que Luis Enrique. Malgré la sévère défaite de son équipe au Parc des Princes, il a toujours cru à l’exploit. «Le résultat du match aller n'était pas favorable, mais on n'est qu'à la moitié du chemin. (…) Si on est capable d'encaisser quatre buts, on peut en marquer six. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Ça reste un match de football avant tout», avait-il déclaré. Et le miracle a eu lieu au Camp Nou. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique et des Barcelonais, et au grand dam des Parisiens.

Sa fille Xana est décédée à l’âge de 9 ans

Luis Enrique a vécu un drame. En août 2019, le technicien espagnol a eu la douleur de perdre sa fille Xana, décédée à l’âge de 9 ans. Après avoir lutté pendant cinq mois, elle a succombé à un cancer des os très agressif. «Tu nous manqueras beaucoup mais nous penserons à toi chaque jour de nos vies», avait-il notamment posté sur les réseaux sociaux en annonçant sa triste disparition. Et lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, il lui a rendu en vibrant hommage. «Mon amour, où que tu sois, je t’aime», avait-il déclaré dans une vidéo postée sur son compte Instagram le 27 novembre dernier, jour où elle aurait dû fêter son 13e anniversaire. Luis Enrique a une autre fille, Sira, qui a été en couple avec l'attaquant Ferran Torres.

Une seule expérience à l’étranger

En plus de dix ans de carrière comme entraîneur, «Lucho», comme il est surnommé, n’a connu qu’une seule expérience à l’étranger. Et c’était en Italie avec l’AS Roma en 2011-2012. Mais de l’autre côté des Alpes, il a vécu un exercice compliqué, terminé à la 7e place de Serie A, et n’est finalement resté qu’une saison. Après son départ en mai 2012, il a repris du service au Celta Vigo (2013-2014) avant de s’assoir sur le banc du FC Barcelone, réalisant le triplé Ligue des champions, Coupe d’Espagne et championnat dès sa première saison avec le trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez. Il est resté à la tête des Blaugrana jusqu’en 2017 avant d’être sélectionneur de l’équipe d’Espagne. Un poste dont il a été remercié en décembre dernier après l’élimination de la Roja en 8e de finale du Mondial.