Football : Eduardo Camavinga impressionne les fans au poste de gardien de but (vidéo)

Eduardo Camavinga a impressionné les fans après avoir posté une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voit réaliser une série d'arrêts au poste de gardien de but.

Milieu de terrain, latéral gauche, et bientôt gardien de but ? Eduardo Camavinga, le joueur polyvalent du Real Madrid et de l'équipe de France, a fait forte impression sur les réseaux sociaux, réalisant plusieurs parades dans les buts installés dans son jardin.

Le jeune Français (20 ans) s'est improvisé portier face à ses amis, et l'essai a été concluant. Sur la vidéo, on voit l'ancien Rennais réaliser trois arrêts consécutifs. D’abord une envolée horizontale sur sa droite, puis une petite manchette au ras de son poteau, et pour finir une claquette sur une frappe lourde.

Eduardo Camavinga n'a pas manqué de s'en amuser, comme en témoigne son commentaire : «Thibaut Courtois, merci pour tes gants magiques». Le portier belge des Merengue a peut-être du souci à se faire...