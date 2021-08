Transferts : Eduardo Camavinga au Real Madrid

Eduardo Camavinga va rejoindre le Real Madrid, a annoncé le Stade Rennais ces dernières heures. Un accord a été trouvé entre les différents parties pour l’espoir français.

Ce n’est peut-être pas le Tricolore que les fans merengues attendaient. Alors que le Casa Blanca tentait depuis plusieurs jours de recruter Kylian Mbappé, c’est finalement le milieu de terrain de Rennes qui va les rejoindre.

Après un nouveau refus du PSG pour son attaquant, le Real Madrid a décidé d’arrêter les discussions et de partir sur une autre cible, Eduardo Camavinga. Lundi soir, Canal+ annonçait que les Madrilènes avaient trouvé un accord avec le joueur âgé de 18 ans (qui était également courtisé par Paris).

71 – Eduardo Camavinga (18 ans et 9 mois) est le plus jeune joueur de champ à atteindre 71 apparitions en Ligue 1 depuis Basile Boli en 1985 (18 ans et 4 mois). Merengue. pic.twitter.com/fnQA8aHzBR

