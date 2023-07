Formule 1 : Max Verstappen triomphe en Grande-Bretagne

Parti en pole position, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Lando Norris et Lewis Hamilton, signant sa 6e victoire consécutive.

Rien ni personne ne peut arrêter Max Verstappen. Pas même les Britanniques sur leurs propres terres. Parti en pole position, le pilote néerlandais a triomphé, ce dimanche, au Grand Prix de Grande-Bretagne pour signer sa 6e victoire consécutive, déjà le 8e succès cette saison en dix courses. Une domination quasiment sans partage qui s’est encore vérifiée sur le tracé de Silverstone.

Il a pourtant été malmené au départ par Lando Norris, qui s’est emparé de la tête au premier virage. A domicile, le Britannique a tenu tête au double champion du monde en titre, également mis sous pression par l’autre pilote McLaren Oscar Piastri. Mais le suspense n'a duré que quelques minutes et Max Verstappen a repris les commandes dès le 5e tour avant de gérer et de maintenir à une distance respectable ses poursuivants. Et l’entrée en piste de la voiture de sécurité, le temps d’évacuer la Haas en feu de Kevin Magnussen à une vingtaine de tours de l'arrivée, ne l’a pas empêché de s’offrir la 43e victoire de sa carrière devant Lando Norris et Lewis Hamilton.

«On a fait un très mauvais départ et Lando Norris était très rapide. Les deux McLaren étaient très rapides d'ailleurs et il a fallu se concentrer pour les dépasser. Ensuite, quand j'étais en tête, tout s'est bien passé. J'ai pu construire mon écart après l'intervention de la safety car. Je suis très heureux d'avoir gagné. C'est une 11e victoire d'affilée pour l'équipe, c'est vraiment génial mais ce n'était pas si limpide que ça», a-t-il réagi à l'arrivée.

Avec cette nouvelle démonstration de force avec volant de sa Red Bull, Max Verstappen a encore accentué son avance en tête du championnat du monde et compte désormais 99 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, qui a terminé en 6e position après s'être élancé de la 15e place. Un matelas confortable qui pourrait encore augmenter dans 15 jours en Hongrie, où il s’est imposé la saison dernière.

Le top 10 du Grand Prix de Grande-Bretagne

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Sergio Pérez (Red Bull)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Carlos Sainz (Ferrari)