Formule 1 : découvrez le calendrier de la saison 2024

La Formule 1 a d'ores et déjà levé le voile sur le calendrier 2024. Au programme, trois Grand Prix le samedi et un probable retour de la Chine.

A l'approche de la mi-saison 2023, la Formule 1 a dévoilé le calendrier de l'exercice 2024. Au total, 24 Grand Prix sont prévus pour une campagne qui s'étalera du 2 mars au 8 décembre.

Après les essais de pré-saison à Sakhir, du 21 au 23 février, la saison débutera par deux courses prévues le samedi, à Bahreïn et en Arabie saoudite les 2 et 9 mars, afin d'éviter la période du ramadan qui commence le 10 mars.

Un fait assez inédit puisque le Grand Prix de Las Vegas 2023 sera le premier à se tenir un samedi depuis 1977.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation





Introducing next year's Formula 1 calendar

