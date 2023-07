Tour de France 2023 : Lilian Calmejane chute à cause de maillots de Raymond Poulidor étendus par un spectateur (vidéo)

Lilian Calmejane a chuté, ce dimanche, lors de la 9e étape du Tour de France, après s’être pris dans un fil sur lequel des maillots de Raymond Poulidor étaient étendus.

Après les clous, un fil. Victime, la semaine dernière, de clous et punaises jetés sur la chaussée, Lilian Calmejane a chuté, ce dimanche, lors de la 9e étape du Tour de France. La faute à un spectateur imprudent. Présent sur le bord de la route entre Saint-Léonard-de-Noblat et le sommet du puy de Dôme, ce dernier a agité un fil sur lequel étaient étendus des maillots historiques au couleur de la tunique Mercier de Raymond Poulidor, au moment du passage du peloton.

#TDF2023 | La chute de Lilian Calmejane...Suspendus sur le bord de la route par un spectateur, des maillots historiques de Raymond Poulidor sont tombés sur le peloton.





Suivez l'étape en direct : https://t.co/BWdiFsoKs7 pic.twitter.com/dNOmgygZwD — francetvsport (@francetvsport) July 9, 2023

Le coureur français a vu son vélo s’emmêler dans le fil et s’est retrouvé au sol. Mais sans gravité. Il a rapidement pu se relever sans blessure apparente et repartir non sans avoir manifesté sa colère envers le spectateur responsable de sa chute en levant ironiquement le pouce à son encontre.

La veille, Steff Cras avait déjà été victime d’une chute à cause d’un spectateur présent sur la chaussée. Mais les conséquences ont été beaucoup plus fâcheuses. Victime de douleur à l’épaule, le Belge a été contraint à l’abandon. C’est dire s’il est important de se montrer très prudent au moment du passage des coureurs.