Tour de France 2023 : tout savoir sur la compagne de Jonas Vingegaard

Depuis plusieurs années, Trine Hansen partage la vie du coureur danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022.

Vainqueur de la Grande Boucle l'an passé, Jonas Vingegaard remet son titre en jeu en 2023. Bien entouré au sein de sa formation Jumbo-Visma, il devra faire face à Pogacar et l'équipe UAE Team Emirates.

Le 23 juillet 2022, il enfilait le maillot jaune. On garde en mémoire l'émotion du cycliste de 26 ans, qui avait fièrement enlacé sa femme Trine Hansen et leur fille Frida. Un moment suspendu dans le temps. «J’ai les deux femmes de ma vie avec moi. Ça signifie tellement pour moi», avait-il confié après la course.

Jonas Vingegaard et Trine Hansen se sont rencontrés il y a plusieurs années. Entre 2016 et 2018, alors que Jonas était coureur pour l'équipe danoise ColoQuick, Trine en était la directrice marketing.

Le 8 septembre 2020, le couple a donné naissance à une petite fille, Frida. «Définitivement mon plus bel accomplissement et je suis tellement fier de Frida et de Trine», avait-il écrit sur sa page Instagram.

Depuis, Trine et Frida se rendent souvent sur les courses pour encourager Jonas Vingegaard : «le soutien de mes deux femmes à la maison est ce qu’il y a de plus important. Je ne pourrais pas y arriver sans vous», avait-il ajouté.

Assez discrète sur sa vie, Trine Hansen fait quelques apparitions sur les réseaux sociaux de son mari, elle qui occupe une place centrale dans l'équilibre de vie de Jonas.

Lorsque l'on connait l'exigence de ces courses et particulièrement du Tour de France, bénéficier du soutien de ses proches est primodial. Et le Danois en aura bien besoin s'il souhaite décrocher un second sacre à Paris.