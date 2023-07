Coupe du monde féminine 2023 : Amel Majri a emmené sa petite fille en Australie (photo)

Alors que l’équipe de France féminine est arrivée en Australie pour la Coupe du monde (20 juillet-20 août), Amel Majri n’a pas fait le voyage seule car elle a emmené sa petite fille avec elle.

Les 23 Bleues retenues pour la Coupe du monde féminine sont bien arrivées en Australie. Ou plutôt les «24». Car Amel Majri n’a pas fait le voyage seule jusqu’à l'île-continent du bout du monde. La milieu de terrain de Lyon a emmené avec elle sa petite fille Maryam âgée d’à peine un an. Une première pour une joueuse de l’équipe de France.

Alors qu’elle craignait d’être séparée de son bébé pendant plusieurs semaines, Amel Majri a reçu l’autorisation de voyager accompagnée de son enfant, qui était déjà présent lors des derniers rassemblements à Clairefontaine. Tout a été mis en place par l’encadrement des Bleues pour permettre à l’internationale tricolore et sa petite fille d’être dans les meilleures conditions.

Cette initiative a d’ailleurs été encouragée par le sélectionneur Hervé Renard. «Je sais ce que ça représente pour une maman d’être séparée de son jeune enfant. S’y consacrer une fois l’entraînement terminé, je ne vois pas en quoi ça gêne», avait-il confié.

Et la petite Maryam est chouchoutée aussi bien par sa maman que par les coéquipières de la Lyonnaise, aux petits soins pour elle. Elle sera aux premières loges pour assister au parcours des Bleues qui commencera le dimanche 23 juillet face à la Jamaïque. Amel Majri et les Bleues affronteront ensuite le Brésil (samedi 29 juillet) et le Panama (Mercredi 2 août) lors de la phase de groupes.