Summer League NBA : la sublime performance de Victor Wembanyama pour son deuxième match avec les Spurs (vidéo)

Victor Wembanyama a offert une très belle performance pour son deuxième match avec les San Antonio Spurs, en Summer League NBA, malgré la défaite contre Portland (85-80), ce dimanche 9 juillet.

Les critiques se sont vite ravisées. Après un premier match compliqué vendredi, Victor Wembanyama, le prodige français numéro un de la dernière Draft NBA, s’est particulièrement distingué pour sa deuxième rencontre sous le maillot des Spurs.

Contre les Blazers, l'intérieur de 2,24 m a compilé 27 points et récupéré 12 rebonds en 27 minutes tout en étant, une nouvelle fois, un protecteur de haut niveau (3 contres). Surtout, là où il était attendu, le joueur des Spurs a corrigé la mire aux tirs (9/14).

Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing!





27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL — NBA (@NBA) July 10, 2023

Vendredi, lors de sa première apparition avec le maillot de la franchise texane, le Français de 19 ans avait été en difficulté offensivement avec un manque évident de précision (2/13 aux tirs).

«Je crois que j'aurais pu faire plus pour aider mon équipe à gagner ce match, on doit continuer à apprendre, a déclaré ‘Wemby’ après la rencontre. On n'a pas joué à notre meilleur pendant trois quart-temps mais dans le quatrième on a vraiment dominé, ça montre la vraie personnalité de l'équipe.»

Après ce nouveau match, la saison du Français est probablement enfin terminée, lui qui a refusé de participer à la Coupe du Monde avec les Bleus. Place désormais à la NBA : «Pour moi la véritable première, elle sera en octobre, avait souligné Wembanyama. Comme je ne participe pas à la Coupe du monde, nous avons deux ou trois mois formidables qui s'annoncent. Et ils vont changer ma vie. Je vais probablement disparaître des médias.»