NBA : tout savoir sur le futur tournoi de mi-saison

Dès la saison 2023-2024, comme annoncé, un tournoi opposant les 30 équipes de la ligue va se dérouler en plein milieu de la saison NBA.

Un tournoi d'automne en NBA ? C'est désormais officiel puisque la NBA en a officialisé les dates et le fonctionnement. Les premiers matchs se joueront à partir du 3 novembre, avec les demi-finales et la finale les du 7 au 9 décembre. Les matchs se dérouleront tous les mardis soir et jeudis soir pendant cette période.

Six poules de cinq équipes

Plus précisément, les 30 franchises de la ligue ont été dispatchées dans 6 groupes de cinq équipes (A, B, C à l'Est et A, B, C à l'Est), grâce à un tirage prenant en compte le bilan lors de la saison régulière 2022-2023.

Chaque équipe affrontera les quatre équipes de son groupe. L'équipe avec le meilleur bilan sera qualifiée pour les demi-finales. Il y aura aussi une wild card par conférence avec les deux meilleures équipes ayant terminé à la deuxième place.

Ensuite, ces Huit équipes s'affronteront dans une phase à élimination directe. Les quatre équipes restantes se retrouveront à Las Vegas pour les demi-finales et la grande finale se déroulera le 9 décembre, toujours en élimination directe, qui permettra de désigner le tout premier vainqueur de cette nouvelle compétition.

Concrètement, ce tournoi ne viendra pas bouleverser l'organisation de la saison 2023-24. Chacune des 30 équipes de la NBA continuera à jouer 82 matchs par saison, comme aujourd'hui, mais 4 de ces matchs feront partie du tournoi de mi-saison.

Les résultats et statistiques récoltés lors de ces matchs seront pris en compte pour la saison régulière. Avec une exception notable pour la finale, qui sera donc un match totalement à part.