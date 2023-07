Tour de France 2023 : comment devient-on partenaire de la Grande Boucle ?

Le Tour de France possède plus de 40 marques associées, hors médias et institutions, pour cette 110e édition (1er-23 juillet 2023). Mais comment devient-on partenaire du plus grand événement cycliste de la planète ?

Si tous les cyclistes rêvent d’arpenter les routes du Tour de France chaque été, ils ne sont pas les seuls. En effet, les marques rêvent toutes d’intégrer le cercle très fermé des partenaires et sponsors de la Grande Boucle. Mais pour y parvenir, il faut batailler.

Elles sont en effet 45 marques chanceuses à pouvoir s’afficher sur le Tour pour se faire voir du grand public au bord des routes mais aussi derrière les petits écrans de télévision. Et pas que dans l’Hexagone puisque la course est diffusée en mondovision dans plus de 190 pays (troisième événement sportif le plus regardé, derrière les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football). Autant dire qu’être sponsor de l’épreuve a peut-être un coût mais c’est du «gagnant-gagnant» tant la visibilité est décuplée.

Un budget rentabilisé

Mais pour avoir sa carte dans le «Club du Tour», il faut mettre les moyens. Si les chiffres ne sont pas officiels, le tarif irait, selon les médias spécialisés (comme e-marketing), de 100.000 euros à 1,5 million d’euros en fonction du type de «sponsoring». Un budget, certes, mais qui est donc rapidement rentabilisé vu la puissance du Tour de France.

Si les historiques partenaires majeurs sont bien en place depuis un moment, à savoir LCL, Skoda, E.Leclerc, Krys et Continental, respectivement sponsors du maillot jaune, vert, à pois, blanc et des vainqueurs d'étape, un petit nouveau a fait son apparition depuis 2022 : Jules.

Engagé pour quatre ans, l’enseigne de prêt-à-porter pour hommes, qui totalise 460 magasins en France et 3.000 salariés, n’est pas sur la caravane à distribuer des goodies mais possède un autre luxe : celui d’habiller les 300 personnels d’ASO, Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France. Une aubaine pour la marque qui habille donc tous les jours Christian Prudhomme, patron de l’épreuve.

Brice de Koh-Lanta

«Nous sommes 2 marques, 2 entités qui se sont parfaitement trouvées. On essaie chacun de faire mieux qu’hier pour transformer notre business model. Le Tour de France a besoin de se rendre plus propre et nous on est parti sur le 0 gâchis, explique à CNEWS Karine Siebenhuner, directrice de la communication de Jules, rencontrée lors de la 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux (victoire de Jasper Philipsen, ndlr). On est sur une stratégie d'amélioration, d’être plus éco-responsable depuis 2020. Ce partenariat est vraiment basé sur des affinités en termes de valeurs d’engagement pour la planète et les hommes.»

Pour cette deuxième année sur le Tour, le grand public a donc pu voir deux voitures de courses pilotées par Aurélien Trumeau, ancien cycliste, et Brice de Koh-Lanta. «On a un stand à chaque arrivée d’étapes, où les gens peuvent venir jouer et gagner quelques goodies, tout en découvrant nos collections spéciales Tour de France (chemise, bob, chaussettes, caleçons), nous détaille celle qui n’était pas fan de cyclisme car elle ne connaissait pas mais qui est totalement devenue accroc. Nous accueillons aussi des invités sur les différentes étapes (des clients, responsables de magasin ou vendeurs en boutique).»

Un partenariat qui roule comme sur des roulettes et qui devrait donc donner des idées à d’autres marques qui tenteront leur chance pour faire partie de ce club fermé des partenaires et sponsors de la Grande Boucle.