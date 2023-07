Ligue 1 : Wissam Ben Yedder et son frère accusés d’agression sexuelle et de viol par deux femmes

L’attaquant Wissam Ben Yedder et son petit frère sont accusés d’agression sexuelle et de viol par deux jeunes femmes, qui ont déposé plainte, selon Nice-Matin. Une enquête a été ouverte.

Wissam Ben Yedder dans la tourmente ? L’international français (19 sélections) est accusé, avec son petit frère, d’agression sexuelle et de viol par deux jeunes femmes, qui ont déposé plainte au commissariat de Cagnes-sur-mer, a révélé, ce jeudi, Nice-Matin. Âgées de 19 et 20 ans, ces deux jeunes femmes affirment que l’attaquant de l’AS Monaco (32 ans) et son frère (25 ans) leur ont imposées des actuels sexuels à l’issue d’une soirée passée ensemble en début de semaine sur la commune de Beausoleil.

La police judicaire de Nice a été saisie et une enquête a été ouverte. A ce stade, Wissam Ben Yedder et son frère n’ont pas été placés en garde à vue et n’ont pas été auditionnés, selon FranceInfo.

Alors que son avenir en principauté est incertain, le capitaine monégasque était bien présent à la reprise de l’entraînement de l’AS Monaco, il y a une dizaine de jours, pour préparer la nouvelle saison. Mais cette affaire pourrait bien venir perturber sa préparation. Et celle de son club, qui doit bientôt partir en stage en Angleterre (17-22 juillet), par la même occasion.