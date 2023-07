Football : une supportrice décède après une bagarre entre supporters au Brésil

Une supportrice brésilienne est décédée ce lundi 10 juillet, deux jours après avoir été touchée lors d’une bagarre entre supporters lors du choc entre les équipes de football Palmeiras et Flamengo.

Une triste nouvelle. Une femme de 23 ans a succombé à ses blessures lundi après des affrontements entre supporters des clubs brésiliens de Palmeiras et Flamengo deux jours plus tôt à Sao Paulo, a annoncé sa famille.

Selon la police de Sao Paulo, Gabriela Anelli, supportrice de Palmeiras, s'est retrouvée au milieu des heurts aux abords du stade où a eu lieu la rencontre entre les deux meilleures équipes brésiliennes ces dernières années. La bagarre a démarré peu après le coup d'envoi, quand un groupe de supporters de Flamengo, club de Rio de Janeiro, a traversé une zone commerciale où des fans de l'équipe locale assistaient au match à la télévision.

Des policiers qui se trouvaient sur place ont tenté de s'interposer pour mettre fin aux affrontements, mais ils ont été attaqués à coups de bouteilles de verre. C'est à ce moment que Gabriela Anelli a été atteinte par l'une d'entre elles.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4

— SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023