OM : tout savoir sur Renan Lodi, la nouvelle recrue

Le latéral gauche brésilien, Renan Lodi, quitte l'Atletico Madrid et s'engage en faveur de l'Olympique de Marseille. Voici tout ce qu'il faut savoir sur lui.

L'international brésilien quitte la capitale espagnole, quatre ans après son arrivée, et pose ses valises dans le sud de la France. Le joueur s'est engagé avec les Phocéens pour les cinq prochaines saisons. Les deux clubs se sont entendus sur une indémnité de transfert de 13 millions d'euros.

son PIED GAUCHE

Recruté en 2019 pour remplacer Lucas Hernandez et Filipe Luis, le Brésilien s'est très rapidement distingué par la qualité de son pied gauche. Avec un taux de passes réussis élevé (71.3%), il est l'un des latéraux les plus efficaces dans ce domaine. Il est souvent comparé, dans cet exercice, à Trent Alexander-Arnold (Liverpool) ou à Alphonso Davies (Bayern Munich).

sa grinta

Lors de sa première saison en Espagne, Renan Lodi a eu une moyenne de quatre tacles tentés par match. Cela en dit beaucoup sur sa générosité dans l’effort, sur son engagement défensif et sa capacité à récupérer des situations difficiles. Cette statistique témoigne aussi d’un sens de l’anticipation au dessus de la moyenne. Le Brésilien a eu un taux de récupération élevé (64%), lorsqu'il évoluait en Liga. Il est également réputé pour son agressivité et son sens de l'anticipation. Une grinta qui fait penser à celle de l'Argentin Lucas Ocampos. Les supporters marseillais seront ravis.

SA POLYVALENCE

Souvent à gauche dans une défense à quatre, parfois au poste de piston dans une défense à trois, Renan Lodi a beaucoup joué à Madrid entre 2019 et 2022. Il a notamment été sacré champion d'Espagne 2021, aux côtés de Geoffrey Kondogbia, la première recrue estivale du club olympien. Son futur ex-entraîneur, Diego Simeone, a été élogieux envers lui : «Il a toujours eu l’engagement nécessaire quand on a fait appel à lui, en tant que titulaire ou en cours de match, et nous lui en sommes reconnaissants».

INTERNATIONAL BRÉSILIEN

Sélectionné avec la Seleção à seize reprises, le natif de Serrana (Sao Paulo) a été sélectionné par Tite, pour participer à la Copa America en 2021, où les Auriverdes échouent en finale, face à l'Argentine (0-1). Lors de sa quatrième sélection face à la Corée du Sud en amical, le 19 novembre 2019, il entre en jeu à la place d'Alex Sandro et délivre deux passes décisives, pour une victoire éclatante (3-0). Il rate malheureusement la Coupe du Monde 2022 au Qatar.