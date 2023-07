Tour de France : chute importante lors de la 14e étape, la course a repris (vidéo)

Alors que la 14e étape du Tour de France 2023 venait à peine de partir d'Annemasse, une grosse chute a ébranlé le peloton ce samedi 15 juillet. Plusieurs abandons sont à déplorer. La course a pu reprendre.

La première chute collective massive. Lors de la 14e étape du Tour de France, une importante chute a eu lieu au sein du peloton. De nombreux coureurs se sont retrouvés au sol quelques kilomètres seulement après le départ d'Annemasse. C'est notamment le cas de Bryan Coquard (Cofidis), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) ou encore Adrien Petit (Intermarché Circus Wanty).

Deux abandons ont déjà été officialisés. Il s'agit de Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty). Le coureur Sud-Africain était 13e au classement général ce matin. La clavicule semblerait touchée. Antonio Pedrero (Movistar) a également été contraint de déclarer forfait.

La course est arrêtée après une énorme chute collective dans le peloton !





Suite à l'accident collectif, la course a été neutralisée par l'organisateur, en attendant que les blessés soient pris en charge et que les coureurs gênés puissent réintégrer la course. La course a désormais repris son cours en direction de Morzine.

Neuf secondes d'écart entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar

Le peloton du Tour de France avait attaqué, ce samedi à 13h24, la première des quatre étapes dans les Alpes, le début d'une série de cols pour départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris pour la victoire finale.

Seulement neuf secondes séparent les deux coureurs au classement général depuis l'accélération du Slovène la veille dans le final du Grand Colombier.