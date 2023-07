Tour de France 2023 : Wout Poels remporte la 15e étape, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune avant la journée de repos

Le Néerlandais Wout Poels a remporté la 15e étape du Tour de France ce dimanche 16 juillet, reliant Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc en 4h40. Le Danois Jonas Vingegaard reste en jaune, devant Tadej Pogacar et Carlos Rodriguez Cano au classement général.

Une victoire au panache. Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious) s’est imposé lors de la 15e étape du Tour de France, ce dimanche 16 juillet, sur l’étape de montagne entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km).

Le grimpeur de 35 ans s'impose devant le Belge Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) et le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), et remporte la première étape de sa carrière sur la Grande Boucle.

Un Français sur le podium du jour

Comme souvent, le ton a été donné dès les premiers kilomètres de la course, avec la formation d'une échappée menée par le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), puis par le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), pendant une grande partie de l'étape. Une étape qui a notamment été marquée par une nouvelle chute générale, causée par un spectateur après 52 kilomètres de course, emportant près d'une vingtaine de coureurs au sol.

Tout s'est joué dans les dix derniers kilomètres de l'étape de montagne, avec l'envolée de Wout Poels, 35 ans, devant Wout van Aert dans les montées des Amerands. Une percée victorieuse pour le Néerlandais, qui a su maintenir son avance à près de deux minutes sur son poursuivant du jour.

Côté tricolore, Mathieu Burgaudeau termine troisième, avec Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Guillaume Martin (Cofidis) respectivement sixième et septième.

Vingegaard et Pogacar en observation

Au niveau du duel entre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), c'est le statut quo : les deux cyclistes, qui survolent le Tour de France, ont terminé l'étape ensemble, malgré une tentative d'attaque du Slovène dans le dernier kilomètre.

Au classement général, le Danois Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune, devant le Slovène Tadej Pogačar et l'Espagnol Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers).

Un contre-la-montre décisif ?

Il ne reste plus que six étapes avant la fin d'un Tour de France passionnant, avec une lutte acharnée entre le Danois et le Slovène, qui se tiennent en dix secondes.

Mais avant cela, les coureurs vont bénéficier d'une journée de repos, ce lundi 17 juillet, avant l'unique contre-la-montre de cette Grande Boucle, ce mardi 18 juillet.