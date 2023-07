Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz remporte le tournoi pour la première fois

Carlos Alcaraz remporte son deuxième Grand Chelem, sur le gazon londonien, en battant le numéro 2 mondial, Novak Djokovic (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4), en 4h53. Les deux joueurs nous ont offert un véritable spectacle sur le Central Court.

Carlos Alcaraz est monstrueux. Le numéro 1 mondial a remporté la finale du Grand Chelem, en battant le Serbe Novak Djokovic en cinq sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). En remportant son deuxième tournoi en Grand Chelem de sa carrière (après l'US Open 2022), l'Espagnol de 20 ans commence à marquer l'histoire du tennis, de son empreinte.

UN PREMIER SET quasi SANS FAUTE pour «Nole»

Le Serbe n'a laissé quasiment aucune miette à son adversaire, lors du premier set, en le remportant 6-1, avec des coups d'éclats géniaux, laissant sans voix le génie espagnol. Ce dernier a montré des signes d'agacement auprès de son clan à la fin du set, ce qui est assez rare pour le souligner.

LE RÉVEIL D'ALCARAZ DANS LE 2E SET

Le numéro 1 mondial s'est relevé, après ce KO subi dans ce premier set, en breakant le Serbe, dès le début du deuxième. C'est sans compter sur l'abnégation du Serbe pour emmener son adversaire jusqu'au tie-break. Mais dans ce jeu, c'est l'Espagnol qui prend l'avantage (8-6) et a égalisé à un set partout.

L'espagnol confirme dans ce 3e set

Le numéro 1 mondial a pris les commandes dans ce début de 3e set, en breakant Djokovic à deux reprises. La confiance a changé de camp et on a senti le Serbe désemparé, face aux coups de génies de son adversaire. L'Espagnol a remporté ce 3e set 6-1 et a pris le contrôle de la rencontre.

UN 4E SET en faveur de djokovic

Le début de ce 4e set est assez disputé puisque les deux joueurs remportent leurs jeux sur leurs services, mais à 2-2, le Serbe breake Carlos Alcaraz et reprend le dessus pour mener 3-2. Ce dernier a connu un baisse de régime au milieu du set que Novak Djokovic a su profiter pour remporter ce set 6-3.

ET C'EST ALCARAZ QUI REMPORTE CE 5E SET

Décidémment, ces deux joueurs ont su entretenir le suspens jusqu'au bout. Dans ce set ultime, les deux meilleurs joueurs du monde nous ont offert, chacun leurs tours, des points monumentaux, mais Carlos Alcaraz remporte finalement ce set 6-4 et, par conséquent, la rencontre.

Carlos Alcaraz devient le 3e Espagnol à remporter Wimbledon, après Manuel Santana (1966) et Rafael Nadal (2008 et 2010).