Wimbledon 2023 : combien gagne le vainqueur ?

Comme tous les autres tournois du Grand Chelem, Wimbledon a revu sa dotation à la hausse, avec près de trois millions d'euros promis au vainqueur du tableau masculin et féminin.

Une somme record pour les vainqueurs des tableaux féminin et masculin en simple. Les gagnants de cette édition 2023 de Wimbledon toucheront le gros lot avec un chèque de 2,75 millions d'euros. Les finalistes, eux, recevront la moitié, soit 1,375 million d'euros. A titre de comparaison, les vainqueurs en 2022 avaient touché 2,33 millions d'euros, et les finalistes 1,22 millions d'euros.

Cette année, les organisateurs du prestigieux tournoi sur gazon ne dérogent donc pas à la règle, et augmentent eux aussi le prize-money, qui dépasse cette année les 52 millions d'euros. Une hausse de 11,2 % par rapport à l'année passée, et de 17,1 % par rapport à 2019, lors de la dernière édition avant la pandémie de Covid-19.

We are pleased to announce record prize money for this year's Championships





Find out more below #Wimbledonhttps://t.co/VJq6sfJxil

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2023