Tour de France : quel est le plus faible écart de l’histoire entre le vainqueur et le deuxième ?

À six étapes de l’arrivée sur les Champs-Élysées, le Danois Jonas Vingegaard et le Slovène Tadej Pogacar sont toujours au coude à coude. Seulement dix secondes les séparent. Un écart minime, mais qui ne serait pas le plus petit en cas de statut quo jusqu’à l’arrivée de la dernière étape du Tour de France.

C’est un duel de géants qu’offrent Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur cette 110e édition du Tour de France. Les vainqueurs des trois dernières éditions de la Grande Boucle (2020 et 2021 pour Pogacar, 2022 pour Vingegaard) effectuent un Tour de France monumental, avec un beau duel à distance.

Et à six étapes de l’arrivée à Paris, sur la mythique avenue des Champs-Élysées, l’écart entre les deux coureurs continue d’être faible : dix secondes séparent le Danois de la formation Jumbo-Visma du Slovène, qui évolue sous les couleurs d’UAE Team Emirates. Une première depuis 14 ans après deux semaines de course.

Un final légendaire sur les Champs-Élysées

Si l’écart n’évolue pas, il s’agira d’un des écarts les plus faibles de l’histoire du Tour de France. Mais il ne serait pas le plus faible : ce «titre» revient à l’édition 1989 de la Grande Boucle, avec le duel légendaire entre le Français François Fignon et l’Américain Greg LeMond.

Porteur du maillot jaune à la veille de la dernière étape du Tour de France, Laurent Fignon s’incline face à son adversaire sur le contre-la-montre reliant Versailles aux Champs-Élysées, terminant huit secondes derrière l’Américain.

Une défaite qui a marqué les amateurs de cyclisme, avec les images du coureur français, s’effondrant en larmes sur les pavés de l’avenue des Champs-Élysées, malgré le troisième meilleur temps sur le contre-la-montre.

Laurent Fignon, 8 secondes pour la gloire éternelle

Pour Laurent Fignon, cette défaite aura marqué sa vie, tant négativement que positivement. «Il ne se passe pas une semaine sans qu’on évoque cet épisode. Cela m’a profondément embêté au début, mais cela a fait davantage pour moi d’avoir perdu que d’avoir gagné», expliquait-il, 18 ans après l’échec de sa vie.

«Les choses sont bien faites, cela a contribué à la popularité de LeMond aux États-Unis et si je l’avais emporté, on ne s’en souviendrait plus. Il a été plus important pour la suite de ma vie d’avoir perdu de 8 secondes que d’avoir gagné. Même si j’aurais préféré gagner. Aujourd’hui encore», ajoutait le coureur français.