Cyclisme : le triple vainqueur du Tour de France Greg LeMond souffre d’une leucémie

Greg LeMond, triple vainqueur du Tour de France (1986, 1989, 1990), est atteint d’une leucémie et ne pourra pas être présent cette année sur la Grand Boucle en raison de son traitement.

Il est contraint de faire l’impasse sur le Tour de France. Triple vainqueur de la Grande Boucle, dont sa mémorable victoire en 1989 avec 8 secondes d’avance sur Laurent Fignon (plus faible écart de l’histoire), Greg LeMond souffre d’une leucémie et ne pourra se déplacer sur l’épreuve, qui s’élancera du Danemark (1er juillet), pour suivre son traitement. «On m’a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique», a confié l’ancien cycliste américain, qui fêtera ses 61 ans le 26 juin, avant de se montrer rassurant.

«Heureusement, c’est un type de cancer qui peut être soigné, et c’est un type de leucémie qui ne met pas la vie en danger et qui n’est pas non plus invalidante», a ajouté l’ex-double champion du monde (1983, 1989), qui entamera sa chimiothérapie cette semaine. «Je devrais me sentir mieux dans quelques semaines et dans un avenir proche, mon agenda quotidien ne sera que peu modifié et on m’a dit que dans quelques mois, je devrais être en rémission. Le pronostic à long terme est très favorable», a-t-il assuré.

En attendant, c’est à distance que Greg LeMond va suivre la 109e édition du Tour de France (1er juillet-24 juillet) avec l’envie de revenir dans l’Hexagone dès l’année prochaine. «J’ai hâte de revenir sur le Tour l’été prochain», a-t-il confié, indiquant qu’il donnerait «dans les mois à venir» des nouvelles de sa santé. En espérant qu’elles soient bonnes.